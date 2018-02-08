Режим ЧС введен в Ставрополе

Власти Ставрополя ввели режим ЧС, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Данное решение было принято в связи с частичным обрушением стен жилого дома, который находится на улице Бруснева.

По всей площади фасада обнаружены многочисленные трещины, на северной стороне фасада было обнаружено место выпадения и крошения кирпичной кладки в районе четвертого этажа.

Власти планируют отселить 18 человек, в том числе двоих детей. Причины произошедшего уточняются.

Ране стало известно, что в здании общежития в Ставрополе произошло частичное обрушение кирпичной кладки. На пятом этаже эксперты также обнаружили трещины шириной более 3 см.