Уголовно-правовая арифметика

На текущей неделе стало известно о том, что впервые отбывавшему пожизненное заключение в российской колонии удалось выйти на свободу. Убийца Анвар Масалимов, 25 лет назад приговоренный к расстрелу, сумел-таки добиться пересмотра своего дела и смягчения наказания. Парадоксально, но государству, возможно, придется выплачивать уголовнику солидную компенсацию за несвоевременное освобождение. Портал iz.ru разбирался в тонкостях уголовного права.

Первая ласточка

Историческое решение об освобождении отбывавшего пожизненный срок заключенного было принято Вологодским областным судом еще полтора года назад — 22 июня 2016 года, но актуальности своей не потеряло.

Суровое наказание Анвар Масалимов получил за жестокое убийство пенсионера в поселке Комсомольск Томской области. На момент совершения преступления уголовник уже имел за плечами тюремный срок — он отбыл 15 лет за другое убийство.

Потерпевший сам приютил своего убийцу — дал ему кров, кормил первое время. Затем оба начали употреблять спиртное. 17 августа 1991 года между ними вспыхнула ссора, в ходе которой Масалимов задушил своего обидчика. После расправы он расчленил тело жертвы и пытался его сжечь, чтобы скрыть следы преступления.

пожизненно Президент Борис Ельцин своим указом в 1998 году помиловал Масалимова, заменив ему расстрел на пожизненное Фото: ТАСС/Александр Чумичев

Тем не менее соседям случайно попались на глаза фрагменты тела односельчанина, и вскоре Масалимов вновь оказался под следствием. С его слов, пенсионер сжег карточки уголовника в печке, что привело его в ярость.

По данным из открытых источников, Томский облсуд приговорил Масалимова к расстрелу 29 октября 1992 года. Заключенный почти шесть лет ждал исполнения приговора, но первый российский президент Борис Ельцин своим указом в 1998 году помиловал Масалимова, заменив ему расстрел на пожизненное. Кстати, сам осужденный отказался подписывать прошение о помиловании.

Как удалось выйти на свободу

Масалимов написал сотни, если не тысячи, жалоб и запросов в различные инстанции, пока сидел за колючкой.

В 2008 году ему удалось добиться переквалификации его деяния со статьи 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») на статью 103 УК РСФСР («Убийство без отягчающих»). Но само наказание от этого не изменилось — срок так и остался пожизненным, хотя максимальное наказание по статье 103 УК РСФСР не превышало десяти лет.

Тогда Масалимов оспорил сам указ президента РФ №1289 от 22 октября 1998 года о своем помиловании. Зэк указал в жалобе, что на момент вынесения ему приговора такого наказания вообще не существовало и санкция статьи 102 УК РСФСР его не предусматривала. Дескать, помиловав Масалимова, президент вышел за рамки своих полномочий. Тем самым, по мнению Масалимова, указ воспрепятствовал смягчению его наказания в порядке приведения приговора в соответствие с новым законом.

Иными словами, по мнению осужденного, после вступления в действие нового Уголовного кодекса его дело должны были пересматривать, а вместо этого заменили казнь на пожизненное заключение. По мнению осужденного, такая замена не улучшала его положения. Тогда как ряд других изменений в УК РФ гипотетически мог смягчить его судьбу.

Например, ключевое значение в судьбе уголовника сыграла квалификация по пункту «и» статьи 102 УК РСФСР — убийство, «совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, за исключением убийства, предусмотренного статьями 104 и 105 настоящего кодекса».

пожизненно По мнению Масалимова, после вступления в действие нового Уголовного кодекса его дело должны были пересматривать, а вместо этого заменили казнь на пожизненное заключение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Верховный суд тогда отказал ему в ходатайстве, но напомнил о праве пересмотра наказания в связи с изменением действующего законодательства.

«Акт о помиловании не является препятствием для реализации заявителем гарантированного Конституцией РФ (часть 3 статьи 50) и действующим уголовным законом каждому осужденному права ходатайствовать о смягчении наказания в связи с изданием нового уголовного закона», — говорится в документе.

К совету заявитель прислушался. Вслед за этим и последовало судьбоносное для Масалимова решение Фемиды об освобождении.

«В ИК-18 (Ямало-Ненецкий автономный округ) поступил оригинал постановления Вологодского облсуда об освобождении осужденного М. на основании статьи 10 УК РФ от дальнейшего отбывания наказания в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного», — говорится в пресс-релизе ФСИН. В тюремном ведомстве подчеркнули, что речь не идет об условно-досрочном освобождении пожизненно осужденного.

Просидел лишних 15 лет?

В идеале его дело должны были пересмотреть в 2003 году, когда в УК РФ вступили поправки, исключившие рецидив из особенной части УК РФ квалифицирующий признак. По общему правилу в этом случае закон имеет обратную силу, так как улучшает положение осужденного. С того момента рецидив стал лишь одним из факторов, который суд обязан учитывать при назначении наказания. Грубо говоря, ранее судимому за аналогичные деяние судья может дать максимум от предусмотренного статьей.

Если перевести уголовное право в математику, то совершенное в 1991 году преступление соответствует части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство без отягчающих». Если предположить, что во время пересмотра суд дал бы ему максимальный срок в 15 лет колонии, его должны были бы выпустить уже в 2006 году.

пожизненное3 Масалимов написал сотни, если не тысячи, жалоб и запросов в различные инстанции, пока сидел за колючкой Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Другой вариант развития событий — пересмотр дела в рамках старого УК РСФСР. Как было сказано, его действия судом уже были переквалифицированы со статьи 102 УК РФ на 103-ю («Убийство без отягчающих»), за которую полагалось всего 10 лет колонии. В этом случае Масалимова должны были отпустить, как только вступила в силу норма, декриминализующая рецидив как квалифицирующий признак. То есть еще в 2003 году в связи с изменением обстановки.

Что же касается самого Масалимова, то после освобождения он исчез, следы его теряются где-то в Москве. Он якобы собирался принять монашеский постриг и даже пришел к настоятелю столичного храма Святителя Дмитрия Ростовского, с которым переписывался в заключении. Однако на сегодняшний день его местонахождение неизвестно.