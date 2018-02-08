Срок пребывания в России рабочих из КНДР сокращен до года

Власти России в соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН сократили до года срок пребывания в стране рабочих из КНДР. Кроме того, как рассказали в МВД, в миграционные службы РФ поступает много обращений от граждан Северной Кореи о предоставлении убежища.

«Большое количество идет обращений от граждан КНДР о предоставлении временного убежища, но резолюцию ООН мы должны выполнить», — приводит «Газета.ру» заявление заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой.

7 февраля, сообщил портал iz.ru, власти российских регионов начали высылать северокорейских рабочих, исполняя санкции, предусмотренные резолюцией СБ ООН.