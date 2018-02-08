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Бастрыкин и глава Дагестана условились навести порядок в республике

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел встречу с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым. В ходе разговора стороны договорились навести порядок в республике, сообщает пресс-служба СКР.

«Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит здесь — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок», — сказал Васильев.

Бастрыкин, в свою очередь, подтвердил, что совместными усилиями необходимо сделать всё для обеспечения законности и правопорядка в республике. Он также отметил, что дагестанские силовики немало сделали для обеспечения экономической безопасности в регионе, и заверил, что эта работа будет продолжена.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в том числе врио председателя правительства Абдусамад Гамидов.

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