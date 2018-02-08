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Погибшего в Сирии летчика Филипова похоронили в Воронеже

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Героически погибшего в Сирии российского летчика Романа Филипова похоронили с воинскими почестями на Аллее почетной славы на Коминтерновском кладбище Воронежа. 

Церемония прощания прошла в Доме офицеров воронежского военного городка. После этого в часовне на кладбище прошло отпевание. 

Филипова похоронили рядом с братской могилой военных летчиков. 

Российский штурмовик СУ-25 под управлением майора Романа Филипова 3 февраля был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Пилот успел катапультироваться, однако на земле оказался в окружении террористов. Тяжелораненый военнослужащий подорвал гранату, чтобы не попасть в плен. Филипову было посмертно присвоено звание Героя России

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