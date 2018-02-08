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На ремонт школ в Тверской области будет направлено 40 млн рублей

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Из казны Тверской области выделено на ремонт школ в этом году 30 млн рублей, еще 9,8 млн рублей поступит из бюджетов муниципальных образований. 

Проект по замене окон, ремонту спортзалов, кровель и санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях стартовал в 2017 году. В программу также включено приобретение столово-кухонного оборудования. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Субсидии распределяются на конкурсной основе. По результатам первого этапа принято решение направить 22,1 млн рублей из регионального бюджета на проведение работ в 30 школах 16 муниципальных образований. 

Как ранее писал портал iz.ru, жители башкирской деревни финансировали ремонт школы. Для замены окон в здании они подали заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. Учреждение, которому в этом году исполняется 50 лет, расположено в деревне Уязытамак Туймазинского района. Капитальный ремонт там проводился десять лет назад. 

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