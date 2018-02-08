Москва обеспокоена размещением американских комплексов ПРО в Японии

Решение Токио о размещении на японской территории комплексов глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США вызывает сожаление и озабоченность.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, развертывание систем Aegis Ashore «представляет собой еще один шаг в направлении создания азиатско-тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США и идет вразрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе», передает ТАСС.

В январе стало известно, что Япония планирует использовать систему ПРО США Aegis Ashore не только для перехвата баллистических, но и крылатых ракет.