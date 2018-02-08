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Болельщики сборной РФ провели световое шоу рядом с офисом WADA в Монреале

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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В качестве поддержки российских спортсменов болельщики сборной РФ на Олимпиаде-2018 устроили световое шоу на здании штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (WADA), расположенного в Монреале.

Видеоролик, на котором можно посмотреть световой перформанс, можно посмотреть на YouTube.

РЕН ТВ передает, что сначала на стене здания появился российский флаг, а затем на нем запись о допинге.

«Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа» — эти слова были изображены в световой инсталляции, отмечает «Газета.ру».

Портал iz.ru сообщал, что выездная панель CAS не приняла апелляции шести российских спортсменов. CAS объявит решение по апелляциям 47 представителей России в течение ближайших 24 часов.

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