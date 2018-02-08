В Воронеже прощаются с погибшим в Сирии пилотом Су-25‍

В четверг, 8 февраля, на подмосковном военном аэродроме Чкаловский министр обороны России Сергей Шойгу и другие сотрудники ведомства простились с погибшим в Сирии пилотом Су-25 майором Романом Филиповым. Теперь с Героем России прощаются в его родном Воронеже, на траурную церемонию пришли уже тысячи человек.

После отпевания летчика похоронят на Аллее славы Коминтерновского кладбища. Именем майора назовут воронежскую школу № 85 на улице Маршала Жукова, где он учился с 1 по 11 класс, а также улицы в нескольких городах России.

Филипов героически погиб в Сирии в минувшую субботу, 3 февраля. В провинции Идлиб боевики сбили самолет Су-25, за штурвалом которого он находился. Пилот усел катапультироваться но получил тяжелые ранения. После того как Филипова окружили террористы, он привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен.

На видео его боя с террористами отчетливо слышна русская речь. «Это вам за пацанов!» — стали последними словами российского летчика.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому майор получил звание Героя России посмертно.