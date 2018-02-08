Многоэтажные дома строятся из золы на Урале

Многоэтажные жилые дома строятся из переработанной золы с Рефтинской Конденсационной электростанции в поселке Рефтинский, Свердловская область.

На самой большой электростанции в Европе запущена технология по переработке производимой в ходе работы золы в стройматериалы. Данная процедура позволяет повторно использовать сырье, что означает снижение нагрузки на экологию, сообщает «Ура.ру».

После начала применения в 2015 году технологии сухого золошлакоудаления, устранилась необходимость вырубки больших территорий лесного массива под золоотвалы. Также решение снизило потерю воды. Производством стройматериалов из золы занялись местные компании.

Пока что в поселке Рефтинский расположены пять домов, построенных с применением подобных материалов. По всей Свердловской области 90% домов уже строятся с материалами, созданными на основе золы от электростанции в Рефтинске.