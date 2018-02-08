МИД рассказал о полетах боевой авиации США у российских границ

Боевые американские самолеты летают около российских границ с выключенными транспондерами, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что это происходит, несмотря на инициативу России «решать и этот вопрос на взаимоприемлемой основе».

«Боевая авиация США также предпочитает летать около границ с Россией с выключенными транспондерами, несмотря на нашу инициативу решать и этот вопрос на взаимоприемлемой основе», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Портал iz.ru сообщил, что 5 февраля самолеты США провели разведку у границ России на Черном море, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал опасными играми разведывательную деятельность США у границ России.