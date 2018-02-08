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Снос аварийных домов продлится в Омске до середины марта

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Расселенные аварийные дома в количестве 58 зданий начали сносить в Омске. Работы продлятся о середины марта 2018 года, сообщает заместитель главы управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) Сергей Павлов.

Работы по сносу нежилых зданий будут выполнять специалисты УДХБ, а также привлеченные подрядчики. В первую очередь сносу подлежат наиболее опасные двухэтажные постройки, сообщает ИА «Город55».

Также планируется очистить от строительного мусора около 50 зданий. Сейчас работы идут на улице 2-й Тепловозной. Дома здесь были построены около 70 лет назад, а расселены в период с 2016 по 2017 год.

Специалисты отмечают, что работы часто осложняются транзитными сетями газоснабжения. Чтобы снести такие постройки необходимо вынести трубопроводы. График сноса ветхих одноэтажных строений подготовят уже к следующей неделе. На очереди дома в Амурском поселке, Новостройке, Береговом и других районах Омска.

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