Пожилая жительница Тюмени повредила ребра в автобусе

В Тюмени 86-летняя женщина получила перелом ребер во время проезда в автобусе. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ресурс nashgorod.ru, инцидент произошел накануне в автобусе, следовавшем по маршруту № 54. Во время движения упала пожилая женщина. Ей вызвали скорую помощь. Сначала врачи диагностировали у пенсионерки перелом ребер, но обследование показало ушиб. Пострадавшая проходит амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы уже опросили очевидцев и водителя автобуса. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Агентство отмечает, что в Тюмени за 2017 год зарегистрировано 135 человек, пострадавших в городском общественном транспорте.

Подобные случаи нередки и в других российских регионах. Так, 25 января пожилая жительница Брянска при падении в автобусе сломала позвоночник. 30 октября 2017 года в уральском городе Курган автобус протащил по асфальту восьмилетнего ребенка. А 23 июля в Норильске водитель автобуса проволок по земле четырехлетнего малыша.