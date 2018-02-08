Неизвестный ударил женщину ножом в горло у метро в Петербурге

Неизвестный мужчина нанес женщине ножевое ранение в горло возле станции метро в Санкт-Петербурге и скрылся. Сообщили о случившемся в соцсети «ВКонтакте». Позднее информацию подтвердили телеканалу «360» в петербургском МВД.

Инцидент произошел в четверг, 8 февраля в 13:45 возле станции метро «Площадь Восстания». Мужчина ударил женщину ножом по горлу и скрылся. Удар пришелся в область артерии, поэтому у женщины началось сильное кровотечение. Спас ее прохожий, который зажал пальцем артерию и дождался с пострадавшей скорую помощь.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и личность нападавшего.