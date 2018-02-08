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Женщина упала с 10-метрового моста после наезда автомобиля в Татарстане

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Женщина упала с 10-метрового моста в результате наезда легкового автомобиля в Чистопольском районе Республики Татастан, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в районе дома № 130 по улице Урицкого в Чистополе утром 8 февраля. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» двигался по мосту через речку Берняшка, кода попал в колею, не справился с управлением и сбил женщину, которая шла в попутном направлении, сообщает ИА «Татар-информ».

В результате удара пострадавшая упала с 10-метровой высоты. На место оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части № 67. Рядом с женщиной находились два инспектора дорожной полиции, а сама пострадавшая лежала в шоковом состоянии. Совместными усилиями на жестких носилках ее доставили к машине скорой помощи. На данный момент она находится в Центральной районной больнице Чистополя.

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