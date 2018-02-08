Медведчук прокомментировал введение закона «о бандеровцах» в Польше

Удар по двусторонним отношениям нанесла не Польша, принявшая закон «о бандеровцах», а Украина своей политикой «пещерного национализма». Об этом в четверг, 8 февраля, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Тот факт, что сейм и сенат поддержали закон, предусматривающий ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, свидетельствует о жесткой позиции Польши, которая четко дала понять, что не готова и не будет мириться с украинской политикой пещерного национализма», — цитирует пресс-служба движения заявление Медведчука.

При этом он признал, что принятый польским парламентом закон «углубляет раскол между странами». Кроме того, Медведчук напомнил украинским депутатам «об оскорбительных для Польши высказываниях националистов», неоднократных случаях осквернения польских мемориалов и кладбищ, передает ТАСС.

Сенат Польши 1 февраля одобрил закон, подразумевающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицания Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В частности, в нем запрещается употребление выражения «польские лагеря смерти» и любые другие выражения, приравнивающие поляков к соучастникам преступлений фашистской Германии.

В последние годы отношения двух стран ухудшаются из-за нежелания Киева признавать ответственность украинских националистов за массовые убийства поляков в первой половине ХХ века. Острая фаза конфликта началось, после того как нынешнее руководство Украины признало деятельность ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) борьбой за независимость страны.

Портал iz.ru писал о том, что Киев готовит ответ на польский «закон о бандеровцах». При этом он будет симметричным, заявила депутат от «Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии». Он пояснил, что введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы.