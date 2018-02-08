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Полиция проверяет факты парковки студентов-юристов на тротуарах

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Правоохранительные органы Краснодара занялись изучением видеоролика, на котором запечатлены факты парковки с грубыми нарушениями у академии правосудия. Машины оставляют и на тротуарах, и на местах, предназначенных для инвалидов.

Запись появилась в социальных сетях 7 февраля. Владельцы машин, фигурирующих в ролике, оставляют комментарии, в которых рассказывают, что являются студентами академии правосудия. Единственный вопрос, который их беспокоит, — кто снял видео, отмечает ИА «Кубанские новости».

Как заявил агентству официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, в частности, водителю Lada Priora, который двигался по пешеходной дорожке, грозит штраф 2 тыс. рублей. А за движение по встречной полосе полагается штраф 5 тыс. рублей либо лишение водительских прав на срок до полугода.

Между тем, агентство отмечает, что это не первая скандальная ситуация, в которой фигурируют студенты краснодарской академии правосудия. К примеру, несколько лет назад Honda сбила трех женщин и двух детей на остановке. Позже выяснилось, что студенты академии правосудия распивали спиртное в одном из кафе, а затем поехали на машине в поселок под Краснодаром. По дороге водитель автомобиля вышел, а его приятель продолжил движение и совершил наезд на людей.

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