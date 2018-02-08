Мужчина обокрал московскую фирму на 1,7 млн рублей

Полицейские задержали мужчину, который подозревается к краже 1,7 млн рублей из офиса одной из организаций Москвы, сообщает столичный главк МВД.

Сообщение об исчезновении денег из сейфа поступила от директора фирмы, расположенной в 1-м Котляковском переулке. Также пропали документы, среди которых были личные данные сотрудников.

28-летнего москвича задержали на Каширском шоссе. Выяснилось, что он проник в помещение организации путем свободного доступа. Украденные документы изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее портал iz.ru сообщал, что оперативники задержали подозреваемого в краже молочки на 1,7 млн рублей с одного из складов Москвы.