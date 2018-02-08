Роспотребнадзор закрыл пекарню рядом с кладбищем во Владивостоке

Пекарня «Корвет» во Владивостоке закрыта после проверки сотрудниками Роспотребнадзора. По решению суда предприятие не сможет выпускать свою продукцию в течение ближайших двух месяцев.

Как сообщает vostokmedia, проверка на хлебопекарне началась после жалобы местных жителей. Выяснилось, что на предприятии не было централизованного водоснабжения и не проводился контроль за качеством воды. Кроме того, сама пекарня расположена в «ориентировочном размере санитарно-защитной зоны» кладбища Лесное.

В итоге районный суд Владивостока признал ООО «Пекарня Корвет» виновным в совершении административного правонарушения. Работа предприятия приостановлена на 60 суток.