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Животным из зоопарка Липецка подарили игрушки

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Животным, содержащимся в зоопарке Липецка, подарили игрушки в рамках проведения «Дня раздачи животным игрушек», сообщает пресс-служба зоопарка города.

Сегодня, 8 февраля, в городском зоопарке провели акцию «День раздачи животным игрушек». В этот день посетители зоопарка могли принести игрушки и подарить их любому животному заведения, сообщает GOROD48.

Подарки раздавались разным животным: скунсам принесли мячик, носухам и лисицам достались шарики и кегли, сервалу подарили погремушку. А паре бурых медведей подарков досталось больше всех. Они получили яблоки, морковь, пряничный торт в форме домика и игрушки.

По словам присутствовавших на мероприятии, сначала медведи с опаской отнеслись к подношениям, но затем все пряники были съедены, а игрушки рассмотрены и оценены.

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