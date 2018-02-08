Путин признался в отсутствии у него смартфона

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию признался, что у него нет смартфона.

«Михаил Валентинович, вы сказали, что у всех смартфоны есть. А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть», — обратился Путин к ранее выступавшему президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку.

Сообщается, что Ковальчук в своем докладе акцентировал внимание публики на том, что для обработки всего лишь одного голосового сообщения смартфону требуется столько же энергии, которое необходимо, чтобы вскипятить литр воды.

«По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо», — добавил глава государства.

На заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске Путин призвал отказаться от неэффективных механизмов в науке и нацелиться на прорывные проекты и практические результаты. Президент подчеркнул, что страна ждет от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей.

Портал iz.ru писал о том, что в Новосибирске Владимир Путин вручил троим молодым ученым премии в области науки и инноваций за прошлый год. Размер каждого вознаграждения составляет 2,5 млн рублей.