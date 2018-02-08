Прямой эфир

Путин признался в отсутствии у него смартфона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию признался, что у него нет смартфона.

«Михаил Валентинович, вы сказали, что у всех смартфоны есть. А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть», — обратился Путин к ранее выступавшему президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку.

«Воздействие радиации — вопрос фундаментальный»
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал «Известиям» об исследовании воздействия космического излучения на человека и технику

Сообщается, что Ковальчук в своем докладе акцентировал внимание публики на том, что для обработки всего лишь одного голосового сообщения смартфону требуется столько же энергии, которое необходимо, чтобы вскипятить литр воды.

«По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо», — добавил глава государства.

На заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске Путин призвал отказаться от неэффективных механизмов в науке и нацелиться на прорывные проекты и практические результаты. Президент подчеркнул, что страна ждет от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей.

Портал iz.ru писал о том, что в Новосибирске Владимир Путин вручил троим молодым ученым премии в области науки и инноваций за прошлый год. Размер каждого вознаграждения составляет 2,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский не давал Путину флешку с фильмом «Движение вверх»
Путин призвал нацелиться на прорывные научные проекты
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017