Названа причина смерти замминистра здравоохранения Татарстана

Причиной смерти заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Елены Шишмаревой стали ножевые удары в области шеи. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По предварительной информации, на шее женщины нашли около восьми ран, которые были нанесены кухонным ножом. Нож также был обнаружен рядом с погибшей, которую, предположительно, наши в бане. На данный момент ряд СМИ сообщает, что по факту произошедшего Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Изначально версией смерти было признано самоубийство. ProKazan.Ru предполагает, что будет рассмотрена и версия убийства женщины. Ранее портал iz.ru сообщал, что информацию о смерти чиновницы подтвердил министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин.