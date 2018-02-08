Водители-экстремалы отправляются на полюс холода в Якутии

В Якутии с 22 по 25 марта пройдет традиционный фестиваль «Путешествие на полюс холода». В его рамках состоится чемпионат по ралли на призы главы республики. Участники вновь отправятся на Томтор.

Как уточняет ИА SakhaNews, первые два этапа ралли — Якутск–Тюнгюлю–Хандыга и Хандыга–Томтор — будут любительскими. Автомобили будут передвигаться по дорогам общего пользования с соблюдением правил дорожного движения.

А третий этап гонок пройдет по закрытой трассе, без каких-либо скоростных ограничений. Однако требования к безопасности будут более строгими. Участие в этом этапе не является обязательным, если автомобилист не претендует на звание чемпиона или на спортивные разряды.

Длина маршрута — 1,8 тыс. км. Его участники в пути будут посещать населенные пункты, музеи, поприсутствуют на фестивале холода и посетят резиденцию Чысхаана — Хранителя Холода.

Ралли-рейд «Полюс холода» проводится с 2011 года. В 2013 году он получил статус чемпионата Якутии. В том же году ралли-рейд включили в ежегодный календарный план республиканского министерства спорта.