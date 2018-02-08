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Уникальная установка появилась на заводе Нижнего Тагила

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Уникальная технология для утилизации конвертерного пара впервые применена в России на металлургическом предприятии Нижнего Тагила. Разработка позволит предприятию экономить природный газ.

На Нижнетагильском металлургическом комбинате ЕВРАЗ НТМК начала работу новая уникальная установка. Она улавливает пар, образующийся в процессе производства, и использует его для нагрева воды в двух теплообменных аппаратах, сообщает «Ура.ру».

За счет этого происходит уменьшение затрачиваемого на это же действие природного газа. В общей сложности за год эта установка позволит экономить 20 млн кубометров газа. Таким образом, снизится и себестоимость производимой продукции. По словам специалистов, данные с установки автоматически предоставляются производственным и энергетическим службам.

Также существенно снизится нагрузка на экологию города за счет снижения уровня производимого предприятием шума и потерь химически очищенной воды до 286 тыс. кубометров в год. Общая стоимость проекта составила порядка 170 млн рублей. Проект финансировался из собственных средств предприятия.

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