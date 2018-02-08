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Члены СПЧ при президенте прибыли в Челябинск

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Члены Совета по развития гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) Иван Засурский и Сергей Цыпленков прибыли в Челябинск 8 февраля.

В Челябинск правозащитники приехали в период неблагоприятных метеорологических условий, о которых было объявлено еще 30 января и которые продолжаются 10 суток. Также в Челябинске наблюдается неприятный запах, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Члены СПЧ планируют посетить несколько объектов, вызывающих вопросы с точки зрения экологической безопасности, в том числе разрез «Коркинский». Сами местные жители отмечают, что ранее такого сильного запаха не было. Сейчас им трудно дышать, а на дорогах упала видимость.

Экологические проблемы Челябинской области и пути их решения также планируется обсудить на заседании круглого стола, который организован челябинском Домом ученых в досуговом центре «Сигма». В прошлый приезд Иван Засурский уже возмущался ситуацией в городе и предложил организовать в регионе систему мониторинга, чтобы выявлять истинные источники загрязнения воздуха.

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