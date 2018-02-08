Школа экспортера для малых предпринимателей откроется в Москве

Власти Москвы приняли решение открыть в столице Школу экспортера для малых и средних предпринимателей, ориентированных на экспортные поставки. Об этом сообщил на пресс-конференции глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

Решение властей связано с дефицитом у компаний навыков презентации своей продукции. Проект будет направлен на обучение заинтересованных бизнесменов навыкам ведения бизнеса за рубежом. Программы выстроят по основным аспектом экспортной деятельности: ВЭД, налоги, таможня, маркетинг и бухучет.

Фурсин также отметил, что первое образовательное мероприятие пройдет уже в пятницу, 9 февраля, а все образовательные курсы в Школе экспортера будут бесплатными. Глава департамента также сообщил, что 19 и 20 февраля в Москве пройдет бизнес-форум «Трансформация 2». Спикерами мероприятий выступят сотрудники федеральных служб, профильных министерств и ведомств, а также практикующие экспортеры. Кроме того, планируется запустить курсы иностранных языков для сотрудников сферы услуг в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство облегчит валютный контроль за экспортерами.