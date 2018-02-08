«Ледяные грибы» появились на Бурейском водохранилище

«Ледяные грибы», высота которых превышает человеческий рост, появились на Бурейском водохранилище. К этому причастна морозная погода, сильный ветер и сбросы воды местной ГЭС.

Как сообщает ресурс asn24.ru со ссылкой на управление по охране животного мира Амурской области, гидроэлектростанция периодически сбрасывает воду, из-за чего резко меняется уровень водоема. А ветер, в свою очередь, придает получившимся «грибам» причудливую форму и обтесывает их края.

Как говорят местные жители, на водохранилище такие «грибы» вырастают уже не в первый раз.

В конце ноября 2017 года местные туристические операторы выступили с инициативой включить Нижне-Бурейскую ГЭС в туристический маршрут.