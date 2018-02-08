В Минтрансе назвали сроки возобновления полетов между Москвой и Каиром

Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром произойдет, вероятнее всего, в 20-х числах февраля 2018 года. Об этом в четверг сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Я подтверждаю, что это будет вторая половина февраля, скорее всего, двадцатые числа», — цитирует министра «РИА Новости».

Соколов рассказал, что решению о возобновлении авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту Каира.

По словам Соколова, какая авиакомпания — EgyptAir или «Аэрофлот» — выполнит первый рейс, будет зависеть от того, успеют ли они заключить все необходимые соглашения по возобновлению полетов, которые связаны с наземным обслуживанием самолетов, передает BFM.RU.

Напомним, прямые рейсы между Каиром и Москвой были прекращены в ноябре 2015 года после крушения над Синаем летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург российского самолета A-321 авиакомпании «Когалымавиа». Тогда погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа. Причиной авиакатастрофы стал теракт на борту воздушного судна.

Портал iz.ru писал ранее, что авиакомпаниям EgyptAir и «Аэрофлот» выдали разрешения на выполнение полетов между Москвой и Каиром.