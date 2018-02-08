Прямой эфир

Фуру с нелегальным спиртом на 1,1 млн рублей задержали на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузовую машину, в которой перевозили этиловый спирт без документов на сумму около 1,1 млн рублей, задержали в Минераловодском городском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Большегруз задержали на стационарном посту ДПС и обнаружили около 1 тыс. пятилитровых емкостей с этиловым спиртом в багажном отсеке. При этом документы на товар отсутствовали, лицензии на реализацию спирта не было, а перевозкой занимались двое граждан соседнего региона, сообщает NewsTracker.

Стоимость 5 тыс. л спирта оценивается в сумму более чем 1,1 млн рублей. На данный момент по факту незаконного оборота алкогольной продукции заведено уголовное дело. Машина находится на штрафстоянке. Максимальное наказание, которое может грозить виновным лицам, составляет 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин с 100 л водки и вина задержан на границе с Казахстаном
Роскачество начало масштабное исследование качества коньяка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017