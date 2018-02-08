Фуру с нелегальным спиртом на 1,1 млн рублей задержали на Ставрополье

Грузовую машину, в которой перевозили этиловый спирт без документов на сумму около 1,1 млн рублей, задержали в Минераловодском городском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Большегруз задержали на стационарном посту ДПС и обнаружили около 1 тыс. пятилитровых емкостей с этиловым спиртом в багажном отсеке. При этом документы на товар отсутствовали, лицензии на реализацию спирта не было, а перевозкой занимались двое граждан соседнего региона, сообщает NewsTracker.

Стоимость 5 тыс. л спирта оценивается в сумму более чем 1,1 млн рублей. На данный момент по факту незаконного оборота алкогольной продукции заведено уголовное дело. Машина находится на штрафстоянке. Максимальное наказание, которое может грозить виновным лицам, составляет 5 лет лишения свободы.