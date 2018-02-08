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В сборной Канады прокомментировали случай дискриминации спортсменов из РФ

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Фото: ТASS/ZUMA/Nathan Denette
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Случай дискриминации российских спортсменов на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане прокомментировал представитель сборной команды Канады Эрик Майлз. По его словам, вопрос улажен после беседы, состоявшейся между двумя делегациями.

«Между нами всё хорошо, и мы сосредотачиваемся на соревнованиях», — приводит его слова «Газета.ру». Майлз добавил, что канадским спортсменам сообщили, что «следует сосредоточиться на прежних вопросах».

Ранее об инциденте рассказал глава российской делегации на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане Станислав Поздняков. Он уточнил, что глава канадской делегации извинился и вопрос исчерпан.

Портал iz.ru сообщил, что норвежцы взяли на ОИ-2018 более 6 тыс. доз препаратов против астмы.

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