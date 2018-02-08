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Выездная панель CAS не приняла апелляции шести российских спортсменов

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Фото: TACC/Сергей Бобылев
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Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляции российских спортсменов Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Александра Логинова, Ирины Старых, Татьяны Бородулиной и Дмитрия Васильева на решение МОКа не приглашать их на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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В декабре МОК не выслал приглашения этим шестерым спортсменам, так как ранее они были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Атлеты подали иски в CAS в Лозанне, где им было отказано в ускоренном рассмотрении дела. Позднее они подали апелляции в выездную панель CAS.

Утром 8 февраля сообщалось, что CAS объявит решение по апелляциям 47 представителей России в течение ближайших 24 часов.

Первая часть заседания выездной панели CAS по рассмотрению апелляций россиян, которым было отказано в допуске на Олимпиаду в Пхёнчхане, состоялась накануне. Изучаются апелляции 32 спортсменов, которые были отстранены МОКом от ОИ без объяснения причин, а также еще 13 атлетов и 2 тренеров, которые были осуждены дисциплинарной комиссией МОКа во главе с Денисом Освальдом, но 1 февраля оправданы CAS.

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