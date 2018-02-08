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Инженера предприятия наказали за сход вагонов в Ростовской области

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Главного инженера предприятия «Матвеевкурганхлебопродукт» наказали за сход вагонов с рельс в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В отношении главного инженера предприятия «Матвеевкурганхлебопродукт» возбуждено дело об административном правонарушении в связи со сходом вагонов с рельс железнодорожных путей, который произошел 23 декабря 2017 года, сообщает RostovGazeta.

После инцидента была проведена проверка, которая выявила, что сотрудники организации во время маневренных работ плохо закрепили вагоны между собой. В связи с этим вагоны сошли с рельс.

Директора предприятия обязали устранить нарушения в его учреждении. Также было решено ввести дополнительные меры предосторожности по отношению к движению транспорта на железнодорожных путях.

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