Прямой эфир

Пользователи соцсетей нашли новый способ борьбы со стрессом

0
Фото: Global Look Press/Paul Williams
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом. Они смотрят видеоролики, в которых нарезают мыло, пишет портал Mashable.

Сообщается, что подобные ролики относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором человек получает приятные ощущения от просмотра или прослушивания. Отмечается, что этот метод помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.

Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, @asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга, передает «РИА Новости». Короткие видеоролики девушек смотрят около 327 тыс. человек.

Портал iz.ru писал о выводах российских ученых о том, что хронический стресс приводит к ослаблению иммунитета, сбою в работе мозга и даже развитию онкозаболеваний. По их мнению, люди привыкают жить в вечной гонке и перестают чувствовать грань, за которой в организме начинаются необратимые последствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла самая одинокая птица в Новой Зеландии
В соцсетях пытаются разгадать иллюзию непараллельных параллельных улиц
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017