Пользователи соцсетей нашли новый способ борьбы со стрессом

Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом. Они смотрят видеоролики, в которых нарезают мыло, пишет портал Mashable.

Сообщается, что подобные ролики относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором человек получает приятные ощущения от просмотра или прослушивания. Отмечается, что этот метод помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.

Один из популярных аккаунтов в Instagram, посвященных на этой теме, @asmr_soap_princess, принадлежит двум жительницам Санкт-Петербурга, передает «РИА Новости». Короткие видеоролики девушек смотрят около 327 тыс. человек.

Портал iz.ru писал о выводах российских ученых о том, что хронический стресс приводит к ослаблению иммунитета, сбою в работе мозга и даже развитию онкозаболеваний. По их мнению, люди привыкают жить в вечной гонке и перестают чувствовать грань, за которой в организме начинаются необратимые последствия.