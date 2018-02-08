Один человек погиб при столкновении тепловоза и легковушки под Курском

В Курской области в результате столкновения тепловоза и легкового автомобиля ВАЗ-2107 погиб один человек. Авария произошла в четверг, 8 февраля, в 10:35 на станции «Деревеньки» в Льговском районе.

Как передает РЕН ТВ, водитель легковушки скончался на месте. По предварительным данным, водитель автомобиля решил проехать железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора.

Портал iz.ru писал о том, что в Иркутской области при возгорании тепловоза погиб проводник и еще один был госпитализирован с отравлением угарными газами и термическим ожогом. ЧП произошло в ночь на четверг, 8 февраля, на станции «Зима».