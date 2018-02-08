Массовый старт «Лыжни России» перенесли из-за погоды в Оренбурге

Массовый старт Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» перенесли на неопределенный срок из-за отсутствия необходимого количества снежного покрова в Оренбурге, сообщает пресс-служба мэрии города.

В субботу, 10 февраля, в Оренбурге должна была состояться самая массовая лыжная гонка этого сезона в России. Запланированный старт гонки решено было перенести в связи с погодными условиями, сообщает РИА «Оренбуржье».

В связи с тем, что циклоны со снегом обходили город стороной этой зимой, снежного покрова для проведения мероприятия в этом году недостаточно. Точная дата, когда всё же состоится мероприятие, неизвестна. Она будет объявлена организаторами дополнительно.

Традиционно массовый старт Всероссийской лыжной гонки проводится в Зауральной роще. В прошлом году мероприятие посетили почти 10 тыс. человек.