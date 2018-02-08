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Четырехлетний мальчик один поехал к бабушке и заблудился под Иркутском

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В Иркутской области найден четырехлетний ребенок, который, как выяснилось, пытался доехать на маршрутке до своей бабушки. Мальчик решил вынести мусор, а потом решил съездить в гости к бабушке. Однако малыш не смог объяснить водителю автобуса, на какой остановке ему выходить.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть мальчика доставили водитель и один из пассажиров. К тому времени полиция уже разыскивала ребенка, о пропаже которого сообщила его мать.

Позже водитель рассказал, что посчитал опасным высаживать ребенка на улице в незнакомом ему месте. Малыш мог замерзнуть или попасть под машину. В руководстве полиции уже заявили, что водитель Маматкабыл Энсебаев и пассажир Валерий Чекин, которые доставили мальчика в отделение, будут поощрены.

Портал iz.ru 5 февраля сообщал о том, что следователи Якутска проводят проверку после госпитализации трехлетнего ребенка с обморожением стоп. Мальчик бегал босиком и без верхней одежды по улице. В тот день в Якутске днем было –36 градусов.

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