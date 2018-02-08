Вырастивший 68 лебедят слепой гусь-бисексуал умер в Новой Зеландии

Слепой гусь-бисексуал, вырастивший почти 70 лебедят, скончался в возрасте 40 лет в Новой Зеландии.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, гусь Томас 24 года прожил с черным лебедем по имени Генри, пока тот не встретил молодую самку лебедя Генриетту. Томас присоединился к паре и в течение еще шести лет помогал им выращивать потомство — за это время у них появились 68 птенцов.

Необычные отношения сделали гуся местной знаменитостью. Многие любители птиц были готовы целыми днями наблюдать за романтическими приключениями «любовного треугольника» в лагуне Уайману городе Уэйкана.

В 2009 году Генри скончался, а Генриета вскоре встретила нового самца и улетела с ним. Оставшийся в одиночестве Томас всё же нашел себе спутницу и завел с ней птенцов.

К 2013 году Томас ослеп, и его отправили в местный приют для птиц, где он смог подружиться с другими незрячими птицами. Гуся похоронят рядом с лебедем Генри в лагуне Уайману.

В конце января портал iz.ru писал, что в зоопарке американского Сан-Диего (штат Калифорния) умерла одна из старейших в мире горилл, 60-летняя Вила.