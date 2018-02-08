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Полиция Германии может поддержать легализацию марихуаны в стране

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Традиционное шествие за легализацию легких наркотиков в Германии. Парадокс, но в ряды митингующих скоро могут влиться и полицейские. В антинаркотических операциях полицейские больше не видят смысла. Побороть преступность им не удается. Властям предлагают альтернативу: легальная продажа пополнит госбюджет, в страну хлынут потоки туристов. Любители марихуаны обеими руками за. Но среди силовиков есть и те, кто против легализации марихуаны. Национальный парламент ФРГ еще в прошлом году узаконил каннабис. Но! Только в медицинских целях. Одурманивающие препараты в страну по спецрецептам завозят из Голландии. 

 

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