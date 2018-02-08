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Стадион в Биробиджане остался без воды из-за замерзших труб

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В Биробиджане закрыли стадион «Дальсельмаш». Решение принято из-за того, что в административных зданиях стадиона нет воды. Водопровод, ведущий к стадиону, перемерз во время сильных морозов.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на и. о. директора МУП «Водоканал» Руслана Чулкова, трубы пролегали на глубине 1,5 м, а это недостаточно для их сохранности в нынешнюю погоду.

В понедельник, 6 февраля, из-за коммунальной аварии без холодной воды остались несколько десятков домов в Биробиджане. Жители города рассказывали, что из крана лилась слабая струйка воды. Выяснилось, что порыв трубопровода произошел в столовой одной из городских школ.

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