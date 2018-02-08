В Кремле с нетерпением ждут решения CAS по российским спортсменам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с нетерпением ждут решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 российских спортсменов.

«Вы знаете, что мы считаем, что решение CAS, безусловно, нужно уважать и выполнять. Это наша точка зрения», — отметил Песков.

Он также напомнил, что соответствующая роль CAS была четко прописана в хартии МОКа и других документах. О ситуации с российскими спортсменами президента Владимира Путина информируют по мере поступления новостей, сказал Песков.

Ранее, 8 февраля, стало известно, что решение по апелляциям будет принято в течение 24 часов.

Первое заседание CAS по рассмотрению апелляций россиян состоялось 7 февраля. Всего изучаются апелляции 32 спортсменов, которые были отстранены от Игр без объяснения каких-либо причин, а также еще 13 атлетов и 2 тренеров, которые были осуждены дисциплинарной комиссией МОКа во главе с Денисом Освальдом, но ранее оправданы арбитражным судом.