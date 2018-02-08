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Бойцы ВСУ раскритиковали идею властей ввести приветствие «Слава Украине»

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Фото: TASS/Maxym Marusenko
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Украинские военнослужащие раскритиковали инициативу правительства об изменении воинского приветствия со «Здравствуйте, товарищи» на «Слава Украине».

«У нас не УПА (запрещена в РФ), у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет — он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия — это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту», — приводит издание Страна.ua слова одного из сержантов.

Один из военнослужащих рекомендовал властям заняться «улучшением снабжения, обучением армии — не на бумаге, а в реальности». В то же время некоторые бойцы ВСУ поддержали идею и отметили, что «давно нужно было поменять старое советское приветствие».

По мнению большинства, смешивать украинскую армию и украинский национализм совершенно неуместно, пишет «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru писал о том, что законопроект, которым предлагается изменить воинское приветствие на Украине, зарегистрировало правительство страны в Верховной раде. В середине января журналист Юрий Бутусов со ссылкой опубликовал документы Генштаба Украины о включение в гособоронзаказ 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар» и несколько сотен беспилотников. По его информации, вооружение поступит в войска через 2–3 года.

«Слава Украине — героям слава!» — лозунг запрещенной в России «Украинской повстанческой армии».

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