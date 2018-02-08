Россия и США планируют новые контакты по линии спецслужб

Комплексный диалог между Россией и США по антитеррору в том формате, в котором он существовал, вряд ли в ближайшее время возможен. Страны планируют новые контакты по линии спецслужб.

Об этом сообщил замглавы МИДа Олег Сыромолотов.

«Тем не менее даже в этих сложных условиях двусторонние встречи официальных лиц, курирующих вопросы безопасности, на которых может обсуждаться и проблематика антитеррора, случаются», — сказал Сыромолотов в интервью «РИА Новости».

Ранее он сообщил, что Россия сожалеет, что подходы Вашингтона по взаимодействию с Москвой в антитерроре двойственны.