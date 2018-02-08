В Киргизии задержаны четверо экстремистов запрещенной организации

Сотрудники МВД Киргизии задержали четверых сторонников религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Об этом в четверг, 8 февраля, информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что активные члены религиозной группировки были задержаны в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. По данным МВД республики, самому молодому из них 39 лет, самому старшему — 55 лет. Во время обысков по месту их жительства у них обнаружили и изъяли экстремистские материалы «Хизб ут-Тахрир».

Портал iz.ru писал о задержании гражданина Таджикистана, который является активным сторонником международной террористической организации «Исламское государстве» (ИГ, запрещена в РФ). Его поймали при переходе госграницы России. Иностранец намеревался пересечь территорию Турции и попасть в Афганистан, чтобы вступить в ряды боевиков.