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Прошедшая ночь в Москве оказалась самой морозной с начала зимы

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Novikov
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Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ минувшей ночью опускались до минус 16,8 градуса, сообщили журналистам в Гидрометцентре России в четверг, 8 февраля. Как уточнили в ведомстве, эта ночь стала самой морозной с начала зимы в российской столице. При этом на востоке Подмосковья ночью подморозило сразу до минус 24,2 градуса.

Предыдущий температурный минимум в Москве был зафиксирован 6 февраля, когда похолодало до минус 16,3 градуса, сообщает «Интерфакс».

Самый холодный день 8 февраля был зафиксирован в 1929 году, тогда столбики термометров опустились до минус 33,8 градуса.

Ранее сообщалось, что в четверг, 8 февраля, в Московском регионе ожидается небольшой снег и до 6–8 градусов мороза. 

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