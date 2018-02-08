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Завод «Амурметалл» будут модернизировать китайские инвесторы

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Инвесторы из КНР намерены принять участие в модернизации завода «Амурметалл». Об этом шла речь на встрече вице-премьера правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с главой совета директоров компании «Дэбан Гуаньдун» Яо Сяондуном, которая прошла в Харбине. Переговоры были посвящены проекту по созданию в Хабаровском крае кластера по глубокой переработке стали.

Как сообщает ИА AmurMedia, недавно представители компании посетили предприятие «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре. После визита они сообщили, что хотели бы довести производство до 10 млн т стали в год. Также в планах «Дэбан Гуаньдун» создание дополнительной портовой инфраструктуры в районах Ванино и Советская Гавань.

В свою очередь полпред президента отметил, что развитие металлургического производства является одним из приоритетов российских властей. «Амурметалл» — это единственный металлургический завод на Дальнем Востоке. Сейчас, по словам Трутнева, необходимо искать пути бесперебойного обеспечения предприятия сырьем.

Полпред напомним, что в апреле пройдет День китайского инвестора. В его рамках можно будет детально обсудить предложения бизнесменов из КНР.

По результатам встречи подписано соглашение о намерениях по проекту реорганизации производственных мощностей «Амурметалла». Планируется, что на его основе будет создан индустриальный парк.

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