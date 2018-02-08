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В Иркутской области при возгорании тепловоза погиб проводник

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В Иркутской области при возгорании тепловоза погиб проводник. ЧП произошло в ночь на четверг, 8 февраля, на станции «Зима».

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате пожара с отравлением угарными газами и термическим ожогом был госпитализирован еще один проводник, сопровождавший тепловоз.

Сообщается, что тепловоз в составе грузового поезда прибыл на станцию «Зима» со станции «Лена» для ремонта. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Несколько сотен пассажиров эвакуировали из поезда, загоревшегося в юго-западной части Лондона. Инцидент произошел 7 февраля в вечерний час пик. По предварительным данным, причиной пожара стали неполадки в электрооборудовании.

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