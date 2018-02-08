Морозы до 8 градусов ожидаются в четверг в Москве

В четверг, 8 февраля, в Московском регионе ожидается небольшой снег и до 6–8 градусов мороза. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег», — сказано в сообщении.

В ночь на пятницу столбики термометров покажут –9 градусов. Температура воздуха днем в Подмосковье опустится до 5–10 градусов мороза.

Как писал портал iz.ru, к концу недели синоптики прогнозируют потепление в средней полосе России. Причиной сильнейших снегопадов в столице стал балканский циклон. Ожидается, что в ближайшее время он переместился на север Поволжья, где ожидаются метели, снежные заносы на дорогах и гололедица.