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Космическая радиация

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Воплощению мечты человечества об освоении ближнего и дальнего космоса мешает космическое излучение. За время длительного полета в открытом космосе люди неизбежно подвергнутся столь сильному воздействию космической радиации, что живыми им вряд ли удастся вернуться на Землю. Радиацию в космическом пространстве можно условно разделить на два типа: солнечную радиацию и галактическую радиацию.

Галактическая радиация — тяжелые и очень быстрые частицы, проникающие в Солнечную систему извне. Источником являются взрывы сверхновых, произошедшие миллионы лет назад. Тяжелые заряженные частицы поражают все органы человека. На Земле люди защищены от ее губительного воздействия магнитосферой.

Солнечная радиация также представляет собой тяжелые частицы, которые возникают во время вспышек на солнце. Воздействие этих частиц не настолько мощное, как у галактической радиации, однако исходящая от них опасность заключается в непредсказуемости выбросов. 

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