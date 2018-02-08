По факту гибели горняка при аварии на шахте в Кузбассе возбуждено дело

По факту гибели работника при аварии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сказано в тексте.

На данной момент следователи опрашивают очевидцев, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти работника шахты.

Напомним, в ночь на 8 февраля произошло обрушение породы на шахте «Осинниковская». В момент инцидента под землей находились 125 человек, восемь из них на аварийном участке. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. Работа шахты не приостанавливалась.