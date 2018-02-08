В WhatsApp появилась функция аудиобеседы сразу с пятью собеседниками

Мессенджер WhatsApp добавил функцию голосовой связи сразу с пятью собеседниками. Об этом сообщает WABetaInfo.

Известно, что новая функция появилась в версии мессенджера 2.18.39 для Android.

Добавлять собеседников в аудио- и видеоконференции можно будет с помощью специальной кнопки.

Пока нововведение находится на стадии тестирования.

Когда будет выпущен релиз WhatsApp с новой возможностью, пока неизвестно.

Также неизвестны сроки появления данной функции на iOS.

В январе WhatsApp запустил бесплатное приложение для малого бизнеса, которое должно упростить общение предпринимателей с клиентами.

Главная особенность новинки в том, что юрлица смогут настраивать профиль своей фирмы.